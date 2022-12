Stadsarcheoloog van Nijmegen gaat met pensioen, maar blijft graven om het Romeins verleden te verklaren

In 1979 kwam Van Enckevort naar Nijmegen, waar hij geografie ging studeren. Hij volgde er het bijvak Provinciaal Romeinse Archeologie, daar sprong de vonk definitief over.



,,Ze vroegen mij of ik zin had om mee te doen aan een opgraving aan de Voorstadslaan. Daar lagen Romeinse graven met rijke vondsten. Onder meer het meest spectaculaire graf van Nederland. Toen was ik verslaafd.”