Stakende buschauffeurs: 'Het is altijd racen, racen, racen'

'Het weer zit niet mee', maar vuur­werk­ver­ko­per is tevreden

17:34 NIJMEGEN Was het het slechte weer? Hoe dan ook, het viel gisteren en eergisteren wat tegen, de vuurwerkverkoop. Maar deze zaterdag hangen ze met de benen buiten bij Tuincentrum Lindenholt in Nijmegen dat in deze tijd van het jaar vooral vuurwerkverkoper is.