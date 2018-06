Staking streekvervoer: deze treinen en bussen rijden in elk geval niét

De rest van de treinen van Arriva in Gelderland rijden volgens de vervoerder gewoon. In de Achterhoek, Rivierenland en rondom Arnhem kunnen reizigers dus met Arriva reizen.



Ook de bussen in Achterhoek-Rivierenland rijden gewoon volgens dienstregeling. Alleen rondom Tiel moeten reizigers rekening houden met rituitval en vertragingen. De lijnen 165, 42 en 85 rijden wel, maar mogelijk kunnen er wel een paar ritten uitvallen. Voor de andere lijnen in Rivierenland (lijnen 42, 44, 45, 46,47 en 146) is het niet zeker of er wordt gestaakt. 'Dit is afhankelijk van hoeveel chauffeurs hier gaan staken', aldus Arriva.