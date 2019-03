Start renovatie: spitsmijders op Waalbrug krijgen cadeautjes

Camera's boven het wegdek van de Waalbrug en stadsbrug De Oversteek hebben in december en januari kentekens geregistreerd van auto's die regelmatig in ochtend- en avondspits over de bruggen rijden. De auto-eigenaren krijgen op 20 maart een brief op de mat met daarin het aanbod om de spits te mijden. Hoeveel brieven de deur uitgaan, kan een gemeentewoordvoerder op dit moment nog niet zeggen.



De langverwachte renovatie van de Waalbrug die anderhalf jaar gaat duren, begint vandaag. De busbaan stad inwaarts wordt dan opgeheven en de bussen gaan de rijbaan op. Die komen niet in in een eventuele file terecht. De verkeerslichten voor de Waalbrug in Lent, bij de Turennesingel, worden zodanig aangepast zodat de bus met voorrang kan invoegen. Eind maart, begin april gaan automobilisten hinder krijgen van de renovatie. Weggebruikers hebben dan twee rijstroken beschikbaar in plaats van vier, en het verkeer gaat buiten de bogen rijden: via de busbaan en het fietspad.