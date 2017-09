Steeds meer speciale klassen voor hoogbegaafde kinderen

De Gelderse Vallei telt met vier scholen de meeste scholen met hoogbegaafdheidsklassen. Samen geven ze aan 146 kinderen les. In de Achterhoek heeft geen enkele school een afzonderlijke hoogbegaafdenklas. Kinderen met een hoog IQ die extra uitgedaagd moeten worden, zijn daar aangewezen op zogenoemde plusklassen. Dit zijn groepen kinderen die eens of vaker per week bijeen komen en extra lessen krijgen, zoals Spaans of een ander extra vak.



