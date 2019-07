Steeds meer vrouwen ontdekken de tractor

Maarten-Jan Buckens vormt samen met Jeanne Marie Sommers (van camping De Leigraaf in De Horst) de organisatie van de oldtimer-vierdaagse: voor tractoren die 35 jaar zijn of ouder. Maarten-Jan, in het dagelijks leven landbouwmachinesmonteur, heeft zelf zes tractoren, waaronder een Hanomag uit 1968.



En Miranda Kosman (46) uit Groesbeek rijdt mee op een Ford 2000 uit 1958 die van ‘ons pap’ is geweest. ,,Hij had altijd nog een keer aan deze vierdaagse willen meedoen. Dat is er helaas niet meer van gekomen. Het is fijn dat ik dat nu voor hem mag doen”.



Jeanne Marie Sommers heeft verschillende oude tractoren. ,,Maar deze - een Massey Ferguson uit 1957 - is mijn juweeltje. Weet je wat is? Een tractor functioneert beter als een paard. Als je naar links stuurt, dan ga je ook naar links. Da’s bij een paard niet altijd zo”, aldus Jeanne Marie, die bij de camping ook een stoeterij runt.