‘Steeds schoonmaken, dat is wel vervelend’

Kiezers­club staat alleen in ‘nee’ tegen Kanaalzone, tijdens verkie­zings­de­bat gemeente Heumen

MALDEN - Hoe succesvol mogelijk ook, het lijkt uitgesloten dat De Kiezersclub in Malden na de gemeenteraadsverkiezingen van volgende week in een nieuw college gaat meebesturen. Op één van de allergrootste dossiers van de komende vier jaar, de bouw van een kleine 750 woningen in de Kanaalzone, staat de nieuwe partij lijnrecht tegenover de zes andere partijen.

12 maart