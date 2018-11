Steek- en scherfwerende vesten in Gelderse ambulances

Het zijn dus geen kogelwerende vesten, maar vesten die beschermen tegen een aanval met een mes of rondvliegende scherven van een fragmentatiebom, legt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid uit. In elke ambulance komen er drie te liggen, in verschillende maten. Ambulancezorg Nederland heeft een inventarisatie gehouden waaruit blijkt dat bijna alle ambulancediensten overgaan tot de aanschaf van deze vesten. ,,Niet om de medewerkers te beschermen tegen agressie van omstanders, maar in echt extreme situaties, zoals een terroristische aanslag", zegt de woordvoerder van de Veiligheidsregio.



,,Je moet wel. Het wordt een zware pijp als er wat gebeurt en je hebt ze niet voor je mensen”, motiveert directeur Mac Honigh van de ambulancedienst in Gelderland-Zuid. De Veiligheidsregio's in Gelderland-Zuid en -Midden trekken hierbij samen op. Hoeveel geld met de aanschaf van de vesten gemoeid is en wanneer ze in Gelderland in de ambulances liggen, is nog niet duidelijk. ,,Het traject om ze aan te schaffen, start na volgende week”, zegt de woordvoerder.