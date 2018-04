Stefan zit drie kwartier vast in donkere trein op rangeerterrein

Vorige week overkwam de 77-jarige Jeanet Meijs uit Breda hetzelfde, in Utrecht. Zij was zo druk aan het twitteren, dat ze het laatste station had gemist is. Via 112 wist de vrouw alarm te slaan, waarna ze met een andere trein werd opgehaald. Toch komt het volgens Koetsier slechts 'sporadisch' voor dat reizigers worden afgerangeerd.

Dagkaarten

Claessens kan een dag later om het voorval lachen. ,,Ik reis sinds mijn 17e met de trein en heb nooit klachten. Maar ik zou NS toch willen adviseren wel een vorm van controle in te voeren.' Het spoorbedrijf heeft hem als tegemoetkoming twee dagkaarten voor de eerste klas aangeboden.