Klappenregen voor vriend én vriendin na avondje stappen in Nijmegen

Man (20) uit Nijmegen verdacht van verkrachten 15-jarige: 'Ze had kunnen gillen'

17:28 NIJMEGEN/ ZETTEN - Tegen een 20-jarige man uit Nijmegen is maandag een celstraf geëist voor verkrachten van een meisje van 15 jaar. De man had in juni seks met de tiener nadat ze was weggelopen uit een instelling in Zetten. Volgens de officier van justitie is sprake van verkrachting.