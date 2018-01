Stel leeft al zes weken in de rommel, want krijgt geen afvalpas

NIJMEGEN - Ze woonden vijftig jaar lang elders in het land en zijn sinds november na veel omzwervingen weer terug in Nijmegen. Maar tot hun grote onvrede krijgen Jan (73) en Elly (70) Heisen maar geen afvalpas. Gevolg: veel rommel in hun nieuwe woning aan de Handelskade.

'Welkom in Nijmegen'. Het stond zo mooi geschreven op de brief die Jan en Elly Heisen thuisgestuurd kregen, toen ze eind november net in hun nieuwe appartement aan de Dokstraat waren getrokken. Toch voelen de twee zich 'allesbehalve welkom', zegt Jan.

Bureaucratie

Want ondanks vele telefoontjes hebben ze nog steeds geen afvalpas. En zonder pas kunnen ze hun grofvuil niet naar de milieustraat van afvalverwerker DAR brengen. Ook hun zakken restafval kunnen nu niet in de ondergrondse container voor hun appartementencomplex. ,,Vreselijk vervelend, dat het door de bureaucratie niet lukt ons een simpel pasje te geven. Het voelt alsof we het zelf moeten uitzoeken’’, zegt Jan.

Bergen afval

Doordat ze het pasje missen, zitten de twee met bergen afval in huis. De hal ligt bezaaid met karton, dozen en afvalzakken. ,,Een paar weken terug was het nog erger’’, zegt Elly. Om hun afval te lozen, nemen ze het vaak mee in de auto naar hun vakantiehuis in Bruinisse. Elly: ,,Ideaal is anders. Het geeft zo'n stank. Maar daar kunnen we tenminste een deel in containers doen.’’

Quote Vreselijk vervelend, dat het door de bureaucratie niet lukt ons een simpel pasje te geven Jan Heisen

Lenen

Steeds een pas lenen is geen optie. Jan: ,,We doen het wel eens, maar fijn is dat niet. Er wordt dan geld van het pasje van iemand anders afgeschreven.’’

Waarom de twee de pas maar niet binnenkrijgen, komt volgens het stel zelf vooral 'door ambtelijk gedoe'. ,,Na het laatste telefoontje begrepen we dat onze woning niet officieel is geregistreerd door de Omgevingsdienst (ODRN). Ongelooflijk. Ik kan me echt opwinden over zulke bureaucratie’’, zegt Jan.

Ambtelijke molen

Of de woning inderdaad niet officieel is geregistreerd, kan de ODRN niet zeggen. Wel kan het volgens een woordvoerder van de Omgevingsdienst zo lang duren, omdat er 'veel berichtenverkeer nodig is tussen organisaties en afdelingen'. ,,Wij stellen huisnummers vast en verlenen omgevingsvergunningen. Die communiceren we aan de gemeente. DAR verstrekt een pas als het adres geregistreerd staat, de bewoner staat ingeschreven en er door Gemeentebelastingen een subjectnummer is afgegeven voor de heffing van gemeentelijke leges.’’

Dat het 'een ambtelijke molen is', erkent de ODRN. ,,Er wordt hard gewerkt aan verdere optimalisatie. Iedereen begrijpt dat het voor mensen vervelend is dat zij te lang op een afvalpas moeten wachten.’’

Oplossing