Stevenskerk krijgt nog eens half miljoen euro voor restauratie en verduurzaming

Stevens­kerk krijgt 3 ton om 750-jarig bestaan groots te vieren

NIJMEGEN - Zoals verwacht krijgt Stevenskerk de komende twee jaar 300.000 euro extra voor verdere restauratie van het stadsicoon. De Stevenskerk kan zich opmaken om in 2022 groots het 750-jarig jubileum te vieren. Een zeer eensgezinde gemeenteraad stelde in een motie 300.000 euro beschikbaar voor verdere opknap en professionalisering van het gebouw waar de hele stad trots op is.

28 oktober