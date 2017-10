Sticker plaagt de stad: Geen paal, verkeerslicht of bord is veilig

Of het nu de Stichting Straatmensen betreft, hockeyclub Apeliotes, het Dispuut Lumen of skatepark Waalhalla, stuk voor stuk stickeren ze er lustig op los. Zonder toestemming, want deze bezigheid valt onder de noemer bekladding en dat is verboden.



Femke van der Berg, secretaris van de Nijmeegse Studenten Zeilvereniging De Loefbijter, draait daar ook niet omheen. ,,Het mag niet, maar iedereen doet het. Wij ook, maar alleen in de introductieweek. Dan houden we altijd onze stickeractie.’’



Waarschuwing

Een klacht van de gemeente Nijmegen zegt de zeilclub nooit gehad te hebben. Bij de studenten roeivereniging Phocas trok de gemeente wel aan de bel. Ook die club plakte er lustig op los in de stad. Penningmeester Silke Teeuwen: ,,Maar na een waarschuwing van de gemeente, een jaar of twee geleden, zijn we er mee gestopt. Ook al kregen we geen boete.’’



Met name langs de door studenten drukst bereden fietsroutes is de stickerplaag niet te missen. Op die trajecten gaat het zwart en wit van stoplichtpalen soms volledig schuil achter een baaierd van bonte stickers.