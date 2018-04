Stijgende bouwkosten dreigen rem te zetten op nieuwbouw in Nijmegen en Wijchen

NIJMEGEN - De stijgende bouwkosten dreigen een rem te zetten op nieuwbouw in Nijmegen. Dat is de vrees van woningcorporatie Talis. ,,Het is het laatste wat je wil. Maar ik sluit het niet uit, nieuwbouw is niet zeker. Net als groot onderhoud", zegt directeur-bestuurder Ronald Leushuis van Talis.