Stijging aantal ongelukken nergens zo groot als in Gelderland

Met pistool gewapende inbrekers klemgereden na wilde achtervolging

9:54 BEEK - De politie heeft woensdagavond drie inbrekers klemgereden en aangehouden na een wilde achtervolging op hoge snelheid, die eindige in Duitsland. Het drietal had een doorgeladen pistool in de auto en bleek betrokken bij een inbraak in Beek.