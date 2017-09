Stille Kracht toont de passie van Wiebo en duizenden andere fans van NEC

De kaartjes van de sigarenboer in de ene hand, vaders stevige knuist in de andere. Tussen de bomen van het Goffertpark door naar de lichtmasten in de verte. Kleine stappen in een grote wereld. Toen Groesbeker Wiebo Kersten zo’n 40 jaar geleden voor het eerst met z’n pa naar het NEC-stadion liep, voelde het alsof het altijd zo zou blijven.

Ritueel

Het bijzondere: dat bleek ook zo te zijn. De wereld om Kersten (nu 47) heen veranderde. Hij kreeg zelf kinderen, werd juridisch adviseur bij de gemeente Tiel en raadslid in Berg en Dal. Maar nog steeds stapt ie om het weekend met vader Marinus (76) richting Bloedkuul, zo is te zien in de 90 minuten durende mini-film Stille Kracht van de Beekse filmmaker Martijn Schinkel die donderdag in LUX in première ging.

NEC is voor de Kerstens meer dan voetbal. Het is traditie, trouw en familie. Terugkerend vader-zoonritueel, waarbij zwijgend gesproken wordt. En het is verdriet bij de gedachte dat dat ooit verleden tijd zal zijn.

Nek

FC Barcelona gaat er prat op meer te zijn dan een club (más que un club), en misschien geldt dat wel voor alle voetbalverenigingen, meent Stille Kracht-maker Schinkel. ,,Er bestaat ’n verkeerd beeld van supporters. Het gaat altijd om de 1 procent die rotzooi trapt en niet over de verbinding waarvoor de club bij die andere 99 procent zorgt. Waar anders zie je wildvreemden elkaar om de nek vliegen? Hoor je de zakenman en hoogleraar samen schelden? Het verhaal van Wiebo laat zien dat clubliefde om zoveel meer dan winst of verlies gaat.’’

Fluit

Stille Kracht, gemaakt in opdracht van het Besiendershuis, is er niet alleen voor bij wie enniesee in het hart zit, maar ook voor hen die er geen fluit van begrijpen dat tweewekelijks zo’n 10.000 mensen naar de Goffert reizen. ,,Zelf ben ik helemaal geen voetbalfan’’, zegt programmamaker Corrie Kuijs van het Besiendershuis. ,,Maar door de film over Wiebo zie ik in hoe het is om door een club in het hart geraakt te worden. Jong, oud, arm, rijk, hoog- en laagopgeleid worden allemaal verbonden door hun gevoel voor NEC. Dat is heel speciaal.’’