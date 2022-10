Stilstaan bij de strijders die de Oekraiënse vrijheid verdedigen tegen ‘terroristisch Rusland’

Fietsers in wandelpark vormen gevaar voor wandelaars en honden in Nijmegen-Noord

NIJMEGEN - Het is een grote ergernis in Nijmegen-Noord: de ene na de andere fietser crosst in volle vaart door het parkje tegenover de Annabellastraat. Het is verboden en gevaarlijk, zeggen bewoners. Het park is alleen bestemd voor wandelaars en is een losloopgebied voor honden. ,,Het gaat zo vaak mis.”

13 oktober