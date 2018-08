'Stop met levende dieren bij evenementen'

Fractievoorzitter Michelle van Doorn van de Partij voor de Dieren in Nijmegen is blij dat het festival geluisterd heeft naar de kritiek. ,,Maar vogels blijven ongeschikt om te gebruiken'', vindt ze. ,,Het festival is koploper in het gebruik van dieren. Er lopen ook ganzen, varkens paarden en kamelen mee in de Blijde Incomste, een bonte stoet van middeleeuwse figuren. Paarden zijn daar voor getraind, maar bij die andere dieren zetten we toch wel vraagtekens.''



In de oproep staat verder: 'We leven niet meer in de middeleeuwen, dus laten we geen levende dieren meer gebruiken. De middeleeuwen kende meer tradities die we om de voor de hand liggende redenen hebben afgeschaft, zoals aderlaten of heksenverbrandingen.' Als alternatief stelt de partij om kunstenaars of kinderen iets te laten maken, dat de dieren verbeeldt.