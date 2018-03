Storing verkeerslichten snel hersteld, Nijmegen ontsnapt aan chaos in spits

Reformatorisch Dagblad betreurt ophef over ingevouwen flyer tegen SuitSupply

18:25 BARNEVELD - Het Reformatorisch Dagblad betreurt dat er ophef is ontstaan over de flyer van de stichting Civitas Christiana uit Heilig Landstichting, die maandag bij de krant is verspreid. In de flyer vraagt Civitas Christiana te protesteren tegen een poster van modeketen SuitSupply, omdat daarop zoenende mannen zijn te zien.