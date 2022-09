Stormloop op creatieve cursussen bij de Lindenberg

update | MET VIDEO Man (21) doodgesto­ken in centrum Nijmegen, ‘had al langer ruzie’ met 17-jarige verdachte

NIJMEGEN - Bij een steekincident in het centrum van Nijmegen is zaterdagmiddag een 21-jarige Nijmegenaar zo ernstig gewond geraakt dat hij is overleden. De vermoedelijke dader sloeg op de vlucht, maar meldde zich later op het politiebureau. Hij is 17 jaar oud en komt ook uit Nijmegen. Ze zouden al langer ruzie met elkaar hebben.

13:04