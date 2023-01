Stormloop op tickets voor Nijmeegse Vierdaagse: vijfduizend inschrijvingen in eerste twee uur

Trappen­loop in Erasmusge­bouw ook open voor niet-studenten: ‘Deze wedstrijd hoort bij Nijmegen’

NIJMEGEN - In twee minuten naar de twintigste verdieping van het Erasmusgebouw rennen. Dat is sinds jaren het recept van de winnaar van de Trappenloop in Nijmegen. Dankzij het ‘parcours’, het open trappenhuis van het Erasmusgebouw, is Nijmegen de ideale locatie voor het Nederlands Studenten Kampioenschap (NSK).

8:40