Straatprijs valt in Groesbeek: 14 winnaars

videoGROESBEEK - Het is deze dinsdagmiddag feest in de Kardinaal Gerardstraat in Groesbeek. De straatprijs van de Postcodeloterij is hier op de oneven nummers gevallen - de even nummers vallen buiten de boot - en Gaston Starreveld kan veertien bewoners blij maken met een prijs van 25 mille en een fraaie ruiker.