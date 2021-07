Strengere maatregelen maar poppodium Doornroosje gaat juist méér organiseren

Volgens adjunct-directeur Joris Holter hoeft er in Doornroosje maar één gepland evenement afgelast te worden. Froday, back to the roots, dat komende vrijdag 16 juli zou plaatsvinden, is inmiddels al helemaal van de agenda verwijderd. Het X Valkhof Festival in het Openluchttheater van De Goffert en de concerten in de Stevenskerk, allemaal gepland in de Vierdaagseweek, kunnen wel doorgaan.