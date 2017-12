Studenten blij met bitcoins: 'Al twee jaar collegegeld verdiend'

Nguyen is niet de enige Nijmeegse informaticastudent die handelt in digitale munten. Sterker nog: er is een clubje van vijftien studenten dat elkaar in een speciale groepschat op de hoogte houdt van stijgende en dalende koersen.



Daarin zit ook informaticastudent Justin Hende. Hij begon anderhalf jaar geleden met vijftig euro en keek er nauwelijks naar om. Totdat hij merkte dat zijn investering maar in waarde bleef stijgen. Hij stortte nog 200 euro bij en is sinds mei zo’n twee uur per dag bezig met handelen in cryptovaluta. Inmiddels is zijn digitale portmonee zo’n vijfduizend euro waard. ,,Hoeveel precies weet ik niet. De koers is donderdag aardig gecrasht en een kleine twintig procent gedaald’’, zegt hij.