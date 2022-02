Studenten de dupe van stijgende gasprijzen: ‘compleet onacceptabel’

Iconische Nijmeegse pizzeria is nu een megagarde­ro­be: 1600 kluisjes in rijen van acht hoog

NIJMEGEN - Veertig jaar lang at heel Nijmegen zijn pizza’s bij Pinoccio in de Molenstraat. Anderhalf jaar na het faillissement van het restaurant is het uitgaanspubliek weer welkom in het iconische pand: om zijn jas op te bergen.

21 februari