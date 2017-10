Universitair sportcentrum Nijmegen puilt uit

NIJMEGEN - Studenten, medewerkers en particulieren, verdringen elkaar in de fitnessruimte van het universitair sportcentrum in Nijmegen. Het is een mierenhoop in filestand en wachtrijen zijn onvermijdelijk.

Het recent vernieuwde universitair sportcentrum in Nijmegen is zó succesvol, dat de nieuwe jas nu al knelt. Met name de fitnessruimte, onlangs vergroot, barst uit zijn voegen. Maar ook voor studentensportverenigingen is soms te weinig plek; zij worden noodgedwongen doorverwezen naar andere sporthallen in Nijmegen en Lent.

Best bezocht

Als belangrijke maatstaf van de ongekende groei van het sportcentrum kan de 100.000ste klant worden gezien die het Radboud Sport Centrum (RSC) onlangs noteerde. Inmiddels geldt het RSC als het best bezochte universitaire sportcentrum van Nederland.

De universiteit verwelkomt niet alleen sportieve studenten, maar ook medewerkers van de universiteit, het Radboudumc én particulieren (tegen voltarief). Het gevolg is wel dat diverse maatregelen (moeten) worden genomen om het RSC tot een leefbare sportplek te houden.

Mierenhoop

Vooral het fitnesscentrum heeft in de spitsuren veel weg van een mierenhoop in filestand. Volgens Pieter Smits is het soms onoverkomelijk dat wachtrijen ontstaan. Het afdelingshoofd sportondersteuning zegt dat de leiding van het sportcentrum er alles aan doet de drukte het hoofd te bieden. Hij meent dat het probleem te overzien is.

,,In met name de Randstad heb je fitnesscentra waar het heel normaal is, met twee of drie personen te wachten voor een apparaat. Zo erg het bij ons niet.’’ Ook uit het jaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek zou blijken dat het met frustratie over de drukte nog wel meevalt.

Studententarieven

Smits en zijn collega's staan volledig achter het beleid om op een breed publiek te focussen, niet alleen op studenten. ,,Juist door particulieren binnen te laten, houden we de studententarieven laag.’’ Er wordt voldaan aan de missie van het sportcentrum: zoveel mogelijk studenten en medewerkers in beweging krijgen.

Volgens hem is die houding per universiteit verschillend. ,,Op de universiteit van Groningen zie je dat ze zich meer richten op studenten. Wij proberen uit alle macht te zorgen dat ons eigen succes geen negatieve gevolgen heeft en willen voorkomen dat we mensen uit moeten sluiten.’’

Helpende hand

Handig hulpmiddel: zowel op de website als op de schermen in het sportcentrum zelf wordt aangegeven op welke uren het druk is. Ook wijken de studentenverenigingssporten zoals gezegd uit naar andere zalen in Nijmegen en Lent. Ook is het fitnesscentrum dus recent verbouwd en daarmee uitgebreid.