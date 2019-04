Studenten ontwerpen spectaculair ogende brug voor Nijmegen

Opluchting over beperkte schade na brand in vennen

10:04 NIJMEGEN/OVERASSELT - De vele wandelaars die paasmaandag de gele wandelroute door de Hatertse en Overasseltse Vennen kozen, konden hem niet over het hoofd zien: een grote schroeiplek markeert bij het Talingenven de plek waar de nacht ervoor een fikse heidebrand woedde. Even verderop is een kleiner stuk ook zwartgeblakerd.