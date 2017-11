In hoger beroep tbs geëist tegen studentengluurder: 'Gevaar voor de samenleving'

Slechts 2 van de 7 slachtoffers had hij ooit gezien, zo verklaarde hij. Dat op kleding van andere slachtoffers wél DNA-sporen van hem zijn gevonden, berust wat hem betreft op niets meer dan toeval: ,,Ik woonde in het centrum van Nijmegen, ging regelmatig op stap in typische studentenkroegen. Daar is het hartstikke druk, je raakt elkaar in het voorbijgaan aan. Zo kan mijn DNA op hun kleding zijn gekomen.’’



Met de 2 slachtoffers die hij wel kende, hield hij naar eigen zeggen 'onderzoekjes': ,,Ik sprak ze op straat aan, vroeg of ze wilde meewerken aan enquêtes. Ze gingen mee naar mijn appartement, waar ik ze vragen stelde. Over kleding. En ja, soms ook over seks.’’