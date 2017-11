Studentengluurder Nijmegen: Ik heb al die ernstige feiten niet gepleegd

Keiharde campagne politie voor fiets­ver­lich­ting in Nijmegen

9:38 NIJMEGEN - Neem je donorcodicil mee, luidt het advies van de Nijmeegse politie in een nieuwe campagne, dan weet de dokter in het ziekenhuis tenminste wat hij met je organen mag doen. Het is een harde boodschap: ,,Zorg dat uw donorregistratie in orde is, u redt er levens mee.’’