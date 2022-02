Stukadoor Boy heeft nu hulp, want het kraakbeen in zijn rug is al wat versleten

Vandaag is Boy Janssen (‘met dubbel s, de rijke tak’) hier begonnen met de eerste voorbereidende werkzaamheden: het aanbrengen van een hechtingslaag, het egaliseren van de wanden en het plaatsen van ijzeren hoekplinten.



Boy, 38 jaar oud, is al sinds zijn 15de stukadoor, eerst als leerling, daarna bij een baas en sinds zijn 19de als zelfstandige. ,,Mijn vader had een steigerbouwbedrijf en ik wilde ook in de bouw werken: vrijdagmiddag na het werk samenkomen, bier en saucijzenbroodjes.”



Metselaar

,,Ik zat op de LTS aan de Hatertseweg waar ik leerde voor metselaar. Dan moest je in een week een muurtje bouwen dat dan op de vrijdag weer afgebroken werd en ik was meestal op de woensdag al klaar. Op een donderdag zei mijn vader: ga maar langs uitzendbureau Randstad voor werk. Ik kon beginnen bij een stukadoor en ben de maandag daarop niet meer naar school gegaan.”