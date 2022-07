Superveilige dijken om onze angst te temmen, niet de rivier

Burgemees­ter sluit drugspand Malden voor een jaar

MALDEN - Een villa aan de Lierseweg in Malden is op last van burgemeester Joerie Minses van Heumen voor een jaar gesloten. Bij een inval op 3 mei is er in het pand een dusdanige hoeveelheid drugs aangetroffen, dat die sluiting voor een jaar rechtvaardigt, zegt een gemeentewoordvoerder.

29 juli