Supporters starten kledinglijn om overál trots NEC’er te kunnen zijn: ‘Als je net de verkeerde tegenkomt, heb je ruzie’

Video Tweede verdachte vast voor ‘vergis­moord’ op klusjesman in Beuningen

9 maart BEUNINGEN/ AMSTERDAM - Een 30-jarige man uit Amsterdam is vandaag door de politie aangehouden voor betrokkenheid bij de moord op klusjesman Mehmet Kilicsoy in Beuningen. Het is de tweede arrestatie in de zaak, vrijdag meldde zich een 30-jarige man zonder vast woonadres op het politiebureau in de hoofdstad.