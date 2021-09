SV Hatert in rouw, verdronken Nijmegenaar (22) speelde in eerste elftal: ‘Seedy was een belofte’

NIJMEGEN - Rouw bij de Nijmeegse voetbalvereniging SV Hatert. De club speelt speelt dit weekend niet want Seedy Sumbuya, verdediger in het eerste elftal, is gisteren plotseling overleden. Hij is de 22-jarige Nijmegenaar die vrijdag is verdronken in een recreatieplas bij Weert .

Het nieuws dat Seedy Sumbuya het slachtoffer was, bereikte zaterdagmorgen de club en sloeg in als een bom. ,,We hebben meteen alle wedstrijden afgezegd", zegt wedstrijdsecretaris Frits Alberts. Het eerste elftal waarin Dumbuya verdediger is, zou zondag de eerste bekerwedstrijd hebben gespeeld tegen vv Niftrik.

Quote Hij trainde niet alleen hard, hij spande zich ook in om een leven in Nederland op te bouwen Rob Ernste, Trainer SV Hatert

Trainde hard, werkte hard

Hij voetbalde sinds twee jaar bij SV Hatert. ,,Seedy was een belofte", zegt trainer Rob Ernste. ,,Als voetballer en als mens. In het team was hij een belangrijke waarde. Een fysiek en conditioneel sterke voetballer, hij had duelkracht en kon goed opkomen.” Dumbuya heeft een vluchtelingenachtergrond, hij komt uit Ghana. ,,Hij trainde niet alleen hard, hij spande zich ook in om een leven in Nederland op te bouwen", zegt zijn trainer. ,,Hij had een baan en een vriendin.”



Dumbuya is vrijdag verdronken toen hij een bal uit het water wilde halen voor een kind. Dat gebeurde bij recreatieplas het Blauwe Meertje in Weert. De strandwacht en andere badgasten waren te laat om hem te redden. Uiteindelijk hebben duikers van de brandweer hem uit het water gehaald.

Quote Voor zover wij weten, kon hij zwemmen Rob Ernste, Trainer SV Hatert

,,We weten niet wat er is gebeurd", zegt trainer Ernste. ,,Of hij kramp had of onwel is geworden. Voor zover wij weten, kon hij zwemmen.”



SV Hatert heeft meer spelers met een vluchtelingenachtergrond. ,,Ze zijn hecht met elkaar en steunen elkaar", zegt Ernste. De spelers van het eerste elftal van SV Hatert komen zondag bij elkaar om het verlies van hun teamgenoot te bespreken.