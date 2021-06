Talis begint proef in Nijmegen en Wijchen: twee starters in één gezinswoning

Bram, in de voetsporen van vader Arno Kolenbrander: ‘Paps zei: met dit nummer moet je wat doen’

13 juni MILLINGEN - Arno Kolenbrander is een begrip. De Millingenaar won in 1995 de Soundmixshow met het nummer Why God why uit de musical Miss Saigon. Met dit nummer stond hij vervolgens tien weken in de Nederlandse top 40 met een nummer 10 als hoogste notering. Zoon Bram (18) treedt nu in de voetsporen van zijn vader.