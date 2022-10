Talkshow Stadsgesprekken: hoe voorkomen we dat armoede in Nijmegen nog verder toeneemt?

NIJMEGEN - Er is veel (verborgen) armoede in Nijmegen en die wordt nog eens versterkt door de peperdure brandstof en bijbehorende prijsverhogingen. De Voedselbank krijgt het almaar drukker en in de stad zijn er 21 scholen waar kinderen regelmatig met honger naar school komen. Reden voor de lokale politiek om gratis schoolontbijt beschikbaar te stellen.

Hoe voorkomen we dat de armoede in Nijmegen nog verder toeneemt? Dat is het thema van de komende editie van de talkshow Stadsgesprekken van De Gelderlander, die op donderdag 27 oktober in LUX wordt gehouden.

Eén van de gasten is Vincent de Jong van Quiet, een stichting die zich inzet om de armoede in Nijmegen te verzachten. Leden, of ‘members’, van Quiet hebben toegang tot gratis producten en diensten, zoals ‘een keer naar de film, een kopje koffie op het terras, een verjaardagstaart voor een kind of een bezoek aan de kapper’, aldus de website.



Dat zijn namelijk de dingen waar mensen in armoe het eerst op de te bezuinigen. Al die gratis spullen en activiteiten worden aangeboden door sponsoren.

17.000 huishoudens in armoede

De Jong merkt als actieve vrijwilliger bij Quiet dat er in Nijmegen veel huishoudens zijn die in armoe leven. Volgens gegevens van de stichting gaat het zeker om 17.000 huishoudens en dat aantal groeit. In Stadsgesprekken zal hij vertellen over de dagelijkse gang van zaken bij de stichting en hoe zij te maken krijgt met armoede in de stad. Op die avond zal er ook een ervaringsdeskundige aan tafel schuiven, iemand die constant aan den lijve ondervindt hoe het is om te weinig geld te hebben om rond te komen.

De gesprekken worden geleid door Gelderlander-journalist Geert Willems, die dat keer wordt bijgestaan door een tafeldame uit politiek Nijmegen. CDA-raadslid Marjolijn Mijling is de co-host. Mijling deed precies een jaar geleden mee aan de ‘50-euro week’ van de Hogeschool Arnhem-Nijmegen in het kader van de Week van de Armoede. Veel studenten moeten van dat bedrag een week rondkomen, Mijling wilde zelf ervaren wat dat betekent.

Gratis tickets

Tussen de gesprekken door zijn er twee films te zien die gemaakt zijn door jongeren van het mediaplatform Beeldbrengers. Zo vragen zij aan klanten van een supermarkt hoe ze rekening houden met de sterk gestegen prijzen.

De talkshow is voor het eerst in de avonduren gepland. Stadsgesprekken begint om 20.00 uur en duurt een uur. Er zijn in de loop van deze week gratis zaaltickets verkrijgbaar op de website van LUX. De show is niet meer online te volgen, bij de vorige edities was dat nog wel het geval. Na afloop is er gelegenheid om in het café van LUX na te praten met gasten en presentatoren.