Talkshow Stadsgesprekken over NEC met directeur Wilco van Schaik, clubicoon Rens van Eijden en supporter Harold Bastiaans

Alle leerlingen in quarantai­ne per direct weer naar school en ook soepelere regels voor cruciale beroepen

NIJMEGEN - Regeren is vooruitzien, moeten ze bij de Nijmeegse scholengemeenschap NSG gedacht hebben. Want wie na de persconferentie nog twijfelt of zijn kind naar school mag woensdag: dat mag, meldt de school in een brief die vandaag is verstuurd aan ouders.

25 januari