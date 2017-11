Tanken was in ruim twee jaar niet zo duur

Waar tank ik het goedkoopst?

Het goedkoopst tanken in de regio Arnhem-Nijmegen, kan volgens de index van leasebedrijf Athlon bij de Makro in Duiven. Daar kostte een liter Euro95 gisteren 1,51 euro, zonder Makro-pas. De reguliere prijsvechters in de regio, zoals Firezone, Tinq en Tango, zaten daar allemaal een paar cent per liter boven. Verrassend genoeg is de Makro in Duiven ook de goedkoopste binnen een straal van 25 kilometer rondom Doetinchem. Voor diesel is de Makro met 1,19 euro per liter ook het voordeligst. Maar Nijmegenaren kunnen voor een vrijwel even lage dieselprijs ook terecht bij de Shell aan de Neerbosscheweg. Vanuit Arnhem is Duiven verreweg de meest aantrekkelijke optie. Achterhoekers, tot slot, kunnen voor een dieselprijs beter naar de Total Express aan de Plakhorstweg in Doetinchem rijden. Vrijwel even duur als bij de Makro, maar minder kilometers.