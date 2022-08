Taxus nog tot 12 augustus ingezameld, veel minder aanbod dan verwacht

Toch inzameling, maar zonder tassen

Later bleek er toch beperkte capaciteit en besloot de stichting alsnog in enkele naburige gemeenten rond Cuijk, de uitvalsbasis van de organisatie, de inzameling te starten. Dat leverde echter veel minder snoeisel op dan gehoopt, waarna het aantal gemeenten nog eens flink werd uitgebreid.

,,Die mails hebben er waarschijnlijk voor gezorgd dat veel minder mensen zich hebben gemeld”, denkt Werner Toonen van Taxus Taxi. ,,De groei is dit jaar ook een stuk minder geweest, dus we denken dat veel mensen gewacht hebben met snoeien. Maar in latere snoei is de werkzame stof niet meer zo aanwezig. Die is op zijn best van half juni tot eind juli, de paar weken daarna kan ook nog.”