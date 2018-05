Boy Edgar redde joodse Marion en liet haar schuilen in Overasselt

10:16 OVERASSELT - Kleinkinderen van Jan en Kaat Beelen uit Overasselt hebben onlangs in de synagoge in Amsterdam de Yad Vashem-onderscheiding in ontvangst genomen. Deze hoge Israëlische onderscheiding is postuum aan het echtpaar toegekend omdat ze een joods meisje jarenlang schuil hielden en haar liefdevol opnamen in hun gezin.