TBS-er in Nijmegen opgepakt

De man werd gezocht omdat hij niet was teruggekeerd van onbegeleid verlof. Hij is na zijn aanhouding terug gebracht. Waarom de man in een tbs-instelling zit wil het Landelijk Parket niet zeggen. Ook niet in welke instelling hij verbleef. De man zat in elk geval niet in de Nijmeegse Pompekliniek, zegt een woordvoerder van de regionale GGZ-instelling Pro Persona.