Te koop: het Canisius College, een stukje Nijmeegse historie

NIJMEGEN - Twee jaar lang stond het te huur. Nu gaat het Canisius College in de verkoop. Het monumentale pand aan de Berg en Dalseweg in Nijmegen, gaat miljoenen kosten. Maar wat de vraagprijs is, kan de Nijmeegse makelaar Sjoerd Roelofs van Strijbosch Thunnissen op dit moment nog niet zeggen. Er lopen nog onderzoeken en op zijn vroegst volgende week kan hij meer zeggen over de verkoopprijs.

De afgelopen jaren was verkoop van dit pand aan de Berg en Dalseweg 79-81 niet bespreekbaar voor de eigenaar. Maar het beleggingsfonds dat het pand in eigendom heeft, wil er nu toch van af.



Het Canisius College is één van de meest markante gebouwen van Nijmegen. De bibliotheek in het gebouw is fenomenaal - ook die krijgt de koper erbij, inclusief de boeken.

Huurders op zoek naar kantoorruimte, klopten in het verleden wel aan bij de makelaar Strijbosch Thunnisen die het pand in verhuur had. Onder meer een ict-bedrijf en ingenieursbureau hadden belangstelling. ,,Er waren best partijen die belangstelling hadden, maar om er een beetje modern en hip kantoorconcept van te maken, waren forse investeringen nodig, zegt makelaar Sjoerd Roelofs. Ook een hotelketen had belangstelling, maar niet om het pand te huren.

Veel mogelijk onder bestemmingsplan

In het zeven verdiepingen (7.000 vierkante meter) tellende pand kan veel: een hotel, kantoor, appartementen of een combinatie daarvan. Het huidige bestemmingsplan maakt veel functies mogelijk.



In het Canisius College is nu een aantal kantoren gehuisvest. Een deel is ook als anti-kraak bewoond. Daarvoor waren hier jarenlang het ROC Nijmegen en Hogeschool van Arnhem Nijmegen gehuisvest. Die twee onderwijsinstellingen zijn in 2017 vertrokken.

Jezuïeten lieten het pand bouwen

Met het pand wordt ook een stukje Nijmeegse geschiedenis verkocht. De paters Jezuïeten gaven in 1898 opdracht voor de bouw van het monumentale pand. Het rijksmonument werd gebouwd als jongenskostschool. Onder anderen oud-premier Ruud Lubbers en de D66-voorman Hans van Mierlo zaten er in de schoolbanken.



Het gebouw heeft veel overeenkomsten met het Centraal Station in Amsterdam en het Rijksmuseum, beide van architect Pierre Cuypers. Niet zo heel gek, want Nicolaas Molenaar die het Canisius College heeft ontworpen, was een leerling van Cuypers.



Overigens verschijnt er begin volgende maand een boek over het ontstaan, de bouwgeschiedenis en de gebruikers van het voormalige Canisius College. Dat boek wordt uitgegeven door de Nijmeegse uitgeverij Vantilt.