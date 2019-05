Te zwaar beladen vrachtwagen heeft gezorgd voor verkeersinfarct in stad

Kunst en meditatie in ziekenhuis

8:42 NIJMEGEN - Ziekenhuis Radboudumc haalt de Lindenberg en LUX in huis. Patiënten kunnen binnenkort kunstlessen volgen, meedoen met yoga of naar de film in het ziekenhuis. De activiteiten geven afleiding, zorgen voor ontspanning en kunnen soms zelfs de genezing bevorderen, is de gedachte achter dit plan.