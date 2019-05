Te zwaar beladen vrachtwagen moet achteruit Waalbrug af en zorgt voor verkeersinfarct in Nijmegen

Roker in zorginstel­lin­gen wordt steeds meer beknot

10:51 NIJMEGEN - De ruimte voor rokers in zorginstellingen brokkelt steeds verder af. Dat leidt zelden tot discussie of problemen, zo blijkt uit een rondgang. Rokers houden zich over het algemeen gewoon aan de regels. Dat een 75-jarige terminale patiënt vrijdag uit hospice Bethlehem werd weggestuurd omdat hij telkens rookte op zijn kamer, is daarom een unieke maatregel.