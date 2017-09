Tegenstander windmolens Nederasselt: overweeg óók je eigen achtertuin

Euromast

,,Want wie zal principieel tegen windenergie zijn? Niemand. Wie zal principieel tegen windmolens zijn? Niemand. We hebben alleen bewaar tegen de manier waarop en deze plek. Je praat over torens hoger dan de Euromast. Landmarks waar ze in de stad jaloers op zouden zijn. Als ooit iemand aan je vraagt: Waar ligt Nederasselt? Dan kun jij zeggen: Volg de windmolens maar.’’



In 2050 wil Heumen klimaatneutraal zijn. De windmolens moeten daar een belangrijke bijdrage aan leveren. ,,De discussie wordt nu over de dijk gegooid door een investeerder en een paar landeigenaren. Ik wil graag met de gemeente in discussie hoe we in 2050 klimaatneutraal zijn. En als daar een windmolen bij zou horen: prima. En als dan zou blijken dat de allerbeste plek in mijn achtertuin zou zijn: oké. Maar daar moet wel een gemeenschappelijke discussie aan voorafgegaan zijn.’’