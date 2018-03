Tekort bedden ziekenhuizen: 'Mijn schoonouders huilen als ze erover vertellen'

Schokeffect bij de amateurs? 'Alles uit die periode kan ik zo opdreunen'

9:22 NIJMEGEN - Heeft het zin om een trainer aan de kant te zetten? Waar moet een interim-trainer aan voldoen? Bestaat het schokeffect? De Gelderlander onderzocht de tussentijdse trainerswisselingen in het amateurvoetbal van de afgelopen tien seizoenen in de regio Nijmegen. Over teambuilding in de geest van Rinus Michels.