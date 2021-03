Teleurstelling bij Nijmeegse bistro in nood: Heineken hoeft geen bierkorting te geven of huur te verlagen

De zaak is exemplarisch voor veel horecazaken. Veel cafés en restaurants hebben een pand in onderhuur: ze huren van een bierbrouwer, die weer huurt van een vastgoedondernemer. Vanwege de lockdown is de horeca noodgedwongen gesloten, terwijl de huren gewoon doorbetaald moeten worden. Manoli Sopassoudakis, eigenaar van bistro De Bok in Nijmegen, hoopte op compassie van Heineken. Hij wil huurverlaging en korting op de bierprijs.



Daar zijn twee aanleidingen voor. De coronacrisis is er één, maar toen Sopassoudakis een restaurant 50 meter verderop overnam, ontdekte hij dat Heinekens concurrent AB InBev lagere prijzen rekent. ,,Ik betaal al twintig jaar lang te veel voor mijn bier. Het is een verkapte huurverhoging.’’