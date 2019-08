Telkens klachten over geluidsoverlast: kunnen we minder van elkaar hebben?

Scooter verwoest door brand in Nijmeegse parkeerga­ra­ge

11:21 NIJMEGEN - Een scooter is vrijdagochtend in vlammen opgegaan in een ondergrondse parkeergarage in Nijmegen. Daarbij ontstond veel rookontwikkeling. De scooter stond in de garage aan de Garnizoenslaan, bij de Krayenhoffkazerne.