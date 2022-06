‘Terug in Nijmegen is het beste wat een Nijmegenaar kan overkomen’

Vlieland. Vorig jaar dachten we (door kanker en een slechte prognose) daar voor het laatst heen te gaan, maar gelukkig bleek dat niet het geval en konden we deze week zonder al te veel gedoe weer een keer gaan.



We verbleven in hetzelfde hotel en hebben in hetzelfde restaurant gegeten. Net als vorig jaar zeiden we tegen iedereen ‘Tot volgend jaar’. We kochten twee flessen kruidenbitter en een kalender voor volgend jaar op de laatste dag dat we er waren.



Je weet het maar nooit hè, misschien werkt deze magische formule wel twee keer. De zon brak ook nog eens door toen we over de spoorbrug Nijmegen binnenreden en keken naar onze grote vriend de Sint Steven.