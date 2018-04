Terugkijken: Carillon Stevenkerk speelt Avicii

Malgosia Fiebig, stadsbeiaardier van Utrecht en Nijmegen, gaf zaterdag al een klein Avicii-concert vanaf het middeleeuwse carillon van de Dom in Utrecht. Vanuit de toren waren de hits Wake Me Up, Without You en Hey Brother te horen. Fiebig zelf is 'overdonderd' door de reacties. ,,Ik heb heel veel gehoord en gelezen. Dat is natuurlijk heel erg leuk. Zeker omdat het beiaardspelen zo in een positief daglicht komt te staan.’’



Ook internationaal scoorde Fiebig. Onder meer CNN en BBC deelden de beelden via hun sociale media. Daarop kwamen duizenden, veelal bewonderende, reacties van over de hele wereld.



De wereldberoemde dj (28), die in werkelijkheid Tim Berging heette, werd vrijdag dood aangetroffen in een hotel in Oman.