'Tesla wil elektrische rivierschepen bouwen met Gelria in Millingen'

De Millingse werf wordt daarmee in feite een dependance van de Nijmeegse werf Gelria van Gerd de Swart en Martijn van Haaren, beiden uit Millingen. Gelria huurt de werf van Damen Shipyards.

Elektrische schepen

Ook is er het plan om samen met Tesla (elektrische auto's) nieuwe elektrische rivierschepen te bouwen. Gerd de Swart bevestigde gisteren dat 'we aan de slag gaan', maar wilde geen nadere details verstrekken. ,,Geef me twee weken, dan hebben we een en ander op papier staan.’’ Tesla onthoudt zich op dit moment eveneens van commentaar.



Albert Egberts, de voorzitter van de Millingse ondernemersvereniging MOV, reageert opgetogen. ,,Dit is heel goed nieuws zo aan het begin van het jaar. Goed voor de werkgelegenheid. Er zijn destijds bij de sluiting van deze werf, Millingse vaklieden naar Gelria gegaan: misschien dat die nu terug kunnen komen. Dat we hier weer know-how kunnen opbouwen en jonge mensen kunnen opleiden in de scheepsbouw.’’



Wethouder Sylvia Fleuren van de gemeente Berg en Dal: ,,Ik ben blij dat er weer wat gaat gebeuren op de werf. Vooral ook omdat er met een nieuw project, het bouwen van elektrisch aangedreven rivierschepen, gestart wordt. Het gaat om extra werkgelegenheid; het is niet zo dat er werk van Nijmegen naar Millingen verplaatst wordt.’’

Huren

Naar verluidt zouden Van Haaren en De Swart de Millingse werf in eerste instantie voor een periode van drie jaar huren. Dan wordt gekeken of Gelria de werf koopt of dat er verder gehuurd wordt.

De voormalige werf Bodewes ging in 2013 dicht. Ooit werkten hier meer dan 400 man; in 2013 waren dat er nog maar 30. Een roemloos einde van een roemrijke geschiedenis die in 1854 begon. Roemrijk, want in Millingen werden de beste sleepboten ter wereld gebouwd. Ook de Henri Dunant van het Rode Kruis liep in het Rijndorp van stapel.

Scheepswerf Gelria aan de Nijmeegse binnenhaven in het Maas-Waalkanaal op zijn beurt is sinds enkele jaren met een groeispurt bezig. Begin vorig jaar kochten Van Haaren en De Swart de werf, na een huurperiode, voor enkele miljoenen. Er werkt veel personeel uit Millingen.